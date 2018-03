GB: Deux mosquées londoniennes inscrites au patrimoine historique

La Mosquée centrale de Londres, et le centre culturel qui lui est rattaché, situés à Regent's Park, ainsi que la Mosquée Fazl, dans le quartier de Southfields, sont les deux nouveaux édifices à bénéficier de cette reconnaissance.



"En inscrivant ces magnifiques mosquées sur la liste, non seulement nous préservons d'importants lieux de culte, mais nous célébrons également le riche patrimoine des communautés musulmanes en Angleterre", a commenté le secrétaire d'Etat au patrimoine, Michael Ellis.



La construction de la mosquée centrale de Londres avait commencé en 1970, sur un terrain offert dans les années 1940 par le gouvernement de Winston Churchill, "en reconnaissance de l'importance de la foi musulmane au Royaume-Uni, dans une société de plus en plus multi-culturelle", précise Historic England dans un communiqué. Elle a été inaugurée en 1977.



La mosquée, identifiable à son large dôme doré et son minaret haut de 44 mètres, a été conçue dans un style qui allie "le modernisme britannique" et les "formes traditionnelles de l'Islam".



La mosquée Fazl, achevée en 1926, était le premier bâtiment londonien construit spécifiquement pour servir de lieu de culte aux musulmans. Elle a été financée par des fonds récoltés en Inde auprès de membres de la communauté Ahmadie, un courant minoritaire de l'islam.



La mosquée, toute de vert et de blanc, "est une fusion de formes architecturales indiennes et des tendances stylistiques britanniques contemporaines", selon Historic England.



Enfin, l'organisme a également annoncé avoir amélioré le classement de la mosquée Shah Jahan, la plus ancienne du pays, située à Woking (sud). L'édifice est désormais classé en "catégorie 1", qui regroupe les édifices présentant un "intérêt exceptionnel".



Au total, 17 mosquées sont inscrites au patrimoine historique et architectural du Royaume-Uni. (afp)