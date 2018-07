GB : Décès de la femme contaminée au Novitchok

Une femme britannique de 44 ans hospitalisée depuis plus d'une semaine après avoir été contaminée à l'agent innervant Novitchok a rendu l'âme dimanche soir à l'hôpital de Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre), annonce la police qui dit avoir ouvert une enquête pour meurtre.



"La police a ouvert une enquête pour meurtre après que la femme exposée à l'agent Novitchok à Amesbury, dans le Wilstshire, est décédée dimanche 8 juillet au soir", a indiqué Scotland Yard.



Réagissant à cette "tragédie", la Première ministre britannique Theresa May s'est déclarée "horrifiée et choquée", affirmant que la police et les agents de sécurité "travaillent pour établir les faits de manière urgente".



"Cette terrible nouvelle ne servira qu'à renforcer notre détermination à résoudre cette enquête, identifier et traduire en justice les responsables", a indiqué le chef de la police antiterroriste, en charge de l'enquête, Neil Basu.



Dans un communiqué, la police a fait savoir que l'homme de 45 ans qui a été hospitalisé lui aussi le même jour pour le même motif, est "toujours dans un état critique".



Les deux quadragénaires avaient été hospitalisés après avoir manipulé un "objet contaminé", avait indiqué la police en fin de semaine.



Leur contamination est survenue quatre mois après la tentative d'empoisonnement au Novitchok qui a visé l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille à Salisbury, une ville située à une dizaine de kilomètres seulement d'Amesbury.