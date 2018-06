G7 : Tusk reproche à Trump de "défier" l'ordre mondial

Le président du Conseil européen Donald Tusk a reproché vendredi à Donald Trump de "défier" l'ordre mondial, à l'ouverture d'un G7 placé sous le signe des désaccords toujours plus criants entre le président américain et ses partenaires.



"Ce qui m'inquiète le plus, pourtant, est de voir que l'ordre mondial, basé sur des règles communes, se retrouve défié non par les suspects habituels, mais, de façon surprenante, par son principal architecte et garant: les Etats-Unis", a dit lors d'un point-presse M. Tusk, invité à participer à la réunion des chefs d'Etats et de gouvernements du "Groupe des sept" à La Malbaie (est du Canada).