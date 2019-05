G7 : Ottawa appelle à des "mesures ambitieuses" face aux changements climatiques

Le Canada est "déterminé à protéger la nature, à s’attaquer à la pollution par le plastique, à promouvoir des actions climatiques ambitieuses et à contribuer à l’adaptation aux changements climatiques", a affirmé Mme McKenna dans un communiqué.



"La réunion des ministres de l’environnement du G7 a fait progresser ces priorités communes et a permis de réaffirmer qu’une transition vers un avenir plus propre doit être inclusive et promouvoir l’égalité", a-t-elle souligné.



La responsable a présenté, à cette occasion, le Groupe de travail sur la transition équitable pour les collectivités et les travailleurs des centrales au charbon canadiennes ainsi que l’approche de la tarification de la pollution causée par le carbone au Canada.



Selon la même source, les ministres de l’environnement du G7 "ont adopté la Charte de Metz sur la biodiversité qui reconnaît le mouvement mondial de protection de la nature et qui s’inscrit dans la foulée de l’appel à l’action du Sommet des champions de la nature de Montréal".



Ils ont convenu que la protection de la nature, la réduction de la pollution par le plastique et la lutte contre les changements climatiques sont essentielles pour la santé de la planète et permettent parallèlement de s’attaquer aux inégalités, de promouvoir une croissance durable et de créer de bons emplois.



Dans ce contexte, les ministres du G7 ont réitéré leur engagement à assurer une transition équitable et inclusive vers une économie propre pour tous les citoyens.



En marge de cette réunion, la ministre canadienne a eu des rencontres avec des parlementaires français pour des discussions sur les avantages de l’Accord économique et commercial global Canada-UE, qui a permis une hausse de 8 % des échanges commerciaux entre les deux parties.