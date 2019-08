G7 : Emmanuel Macron s'exprime sur les "enjeux" d’un Sommet qu’il souhaite « utile »

A quelques heures du début du Sommet du G7, le Président français Emmanuel Macron, s'est exprimé samedi, sur les «enjeux » de ce Sommet qu’il souhaite « utile ».



"Cette réunion est utile, importante ». Elle devrait "pouvoir assurer la stabilité et protéger la paix dans le monde", a affirmé le chef de l’Etat français dans une allocution télévisée destinée, selon, l'Elysée, à « expliquer les enjeux du G7 pour la France ».



Durant une dizaine de minutes, Emmanuel Macron a détaillé, « aux Français », les grandes lignes et les enjeux de ce Sommet.



En premier lieu, il a cité les questions de sécurité et de paix mondiales. Citant les "grands conflits, Iran Syrie, Libye, Ukraine", le président français a affirmé que cette réunion devrait "pouvoir assurer la stabilité et protéger la paix dans le monde."



Deuxième grand enjeu : la situation de l'économie mondiale. « Nous devons œuvrer pour avoir plus de croissance, créer davantage d'emplois et de mieux-être dans notre société. Convaincre tous nos partenaires que les tensions, en particulier commerciales, sont mauvaises pour tout le monde. Nous devons réussir à avoir une forme de désescalade.", a déclaré le Chef de l’Etat français.



L’autre grand enjeu est l’écologie. "Nous devons répondre à l'appel de l'océan et de la forêt qui brûle. Nous engager avec les transporteurs maritimes pour réduire la vitesse, avec les producteurs de textile, pour réduire les émissions et les déchets", a dit M. Macron.



Dans son allocution, le Président français a également évoqué la « la lutte contre les inégalités », érigée en priorité par la France, lors de ce Sommet.



La France accueille à partir de ce samedi à Biarritz, le 45e sommet du G7, placé cette année sous le thème de « la lutte contre les inégalités ».



Le Sommet réunira les Chefs d'Etat et de gouvernement des sept pays les plus riches du bloc occidental : la France, l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, l’Italie, le Japon, et le Royaume-Uni. Ces pays représentent à eux seuls 40% du PIB mondial et seulement 10% de la population mondiale.



À l’occasion de leur Sommet, les dirigeants du G7 vont échanger, en plus de «la lutte contre les inégalités», sur les grands sujets économiques et géopolitiques qui occupent la scène internationale comme le réchauffement climatique, la régulation de l’économie mondiale, la taxation des géants du numérique, les tensions américano-iraniennes et la crise politique italienne.