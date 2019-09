G5 Sahel : appel à Ouagadougou à une collaboration dans la lutte contre le terrorisme

Les ministres en charge de la Sécurité du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Tchad, Niger, Mauritanie) réunis mercredi à Ouagadougou, ont insisté sur la nécessité de la collaboration dans la lutte contre le terrorisme.



"Je voudrais lancer un appel vibrant pour que toutes les forces, toutes les énergies des pays du G5 Sahel, en collaboration avec toutes les forces, les capacités, les expertises sur le plan international et sous-régional, se mettent ensemble pour arrêter le terrorisme dans l'espace du Sahel", a déclaré à l'ouverture de la rencontre Ousséni Compaoré, ministre burkinabè de la Sécurité.



Le ministre nigérien en charge de la Sécurité Mohamed Bazoum, a pour sa part souligné que la région des trois frontières, (Niger - Burkina - Mali), la ville malienne de Kidal, la forêt de Wagadou et le lit du lac Tchad sont des problèmes. Ces zones constituent "des sanctuaires inacceptables pour nos Etats", a soutenu M. Bazoum.



Un sommet extraordinaire des chefs d'Etat de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) axé sur le terrorisme se tiendra samedi prochain à Ouagadougou.



Le sommet extraordinaire de Ouagadougou est une recommandation de la dernière session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEDEAO, tenue en juin dernier à Abuja au Nigeria.