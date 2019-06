G20 : rencontre décisive entre Donald Trump et Xi Jinping à Osaka

La rencontre bilatérale prévue samedi entre le président américain, Donald Trump et son homologue chinois, Xi Jinping constituera le moment fort de la réunion du G20 qui se déroule à Osaka, au Japon.



Le président Trump a affiché son optimisme avant sa rencontre avec Xi Jinping, prévue à 11H30 locales (02H30 GMT), laissant de côté les invectives et les tweets de ces dernières semaines.



"Nous allons discuter de Huawei et de beaucoup de choses", a indiqué Donald Trump, ajoutant que "nous avons accompli beaucoup la nuit dernière".



De la rencontre de Trump et Xi, qui intervient après celle du G20 de Buenos Aires en décembre 2018, dépendra l'imposition ou non de taxes douanières américaines sur l'intégralité des marchandises chinoises importées qui auraient des répercussions pour l'ensemble de l’économie mondiale.



Le G20 aura aussi des difficultés à prôner le multilatéralisme et à condamner le protectionnisme dans les échanges commerciaux dans sa déclaration finale, devenue un casse-tête depuis l'entrée en fonctions début 2017 de Donald Trump.



Le climat sera tout autant un sujet de divisions à Osaka, car sous Donald Trump, les Etats-Unis, opposés à l'accord de Paris sur le climat, ne signent traditionnellement pas la déclaration, une attitude que pourrait prendre également le Brésil.



Le G20 devrait se conclure en milieu d'après-midi samedi par la diffusion de la déclaration finale et les conférences de presse des grands dirigeants.