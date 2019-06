G20 : Trump rencontrera Xi, Poutine, Modi, Merkel, Erdogan

Le président américain s'entretiendra également avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, une rencontre qui prend un relief particulier dans un climat de tensions croissantes entre Washington et Téhéran.



Des échanges avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le Premier ministre australien Scott Morrison sont également au programme.



La rencontre avec M. Xi, très attendue en raison de la guerre commerciale en cours entre la Chine et les Etats-Unis, devrait avoir lieu samedi, au deuxième jour du sommet.



A l'issue de sa participation au G20, le locataire de la Maison Blanche se rendra à Séoul, en Corée du Sud.



Interrogé sur une éventuelle visite de M. Trump dans la Zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées, le responsable américain n'a ni confirmé ni infirmé.



Il a revanche assuré qu'il n'y avait "pas de projet" de rencontre avec le leader nord-coréen Kim Jong Un, que M. Trump a déjà rencontré à deux reprises, à Singapour (juin 2018) et Hanoï (février 2019).