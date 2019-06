G20 : Macron fixe une "ligne rouge" sur le climat

Emmanuel Macron a averti mercredi à Tokyo que la France fixait une "ligne rouge" sur le climat et qu'elle ne signerait pas la déclaration du sommet du G20, qui s'ouvre vendredi à Osaka, si elle ne défendait pas "l'ambition climatique".



"Si on ne parle pas de l'accord de Paris et si, pour se mettre d'accord dans une salle à 20, on n'est pas capable de défendre l'ambition climatique, ce sera sans la France. C'est simple!", a annoncé M. Macron, s'exprimant devant la communauté française au début de sa visite au Japon.



Le président français a expliqué ne pas vouloir que la déclaration publiée à l'issue du sommet marque un recul sur la lutte contre le réchauffement climatique par rapport aux textes signés lors des principaux G20, dont celui de Buenos Aires l'an dernier.



"Nous n'avons pas le droit d'avoir un G20 inutile", a souligné M. Macron qui en a discuté lors de son entretien avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe, selon son entourage.



"Ce sera sans la France parce qu'on ne peut pas chez nous être sous la pression de notre jeunesse à juste titre, faire de plus en plus sur ce sujet (...) et quand on se retrouve à 20 dire: +excusez-nous de vous demander pardon, nous avons vu que cela vous chagrinait qu'on ait les accords de Paris+ (...). Non", a ajouté M. Macron. "Si les uns ou les autres ne veulent pas signer, qu'ils se désignent eux-mêmes, mais nous ne devons pas collectivement perdre notre ambition".



Selon des informations de presse s'appuyant sur une version non définitive du texte, le projet de déclaration préparé par la présidence japonaise du G20 a été édulcoré sur le climat pour être acceptable par Washington.



Les Etats-Unis ont décidé de se retirer de l'accord de Paris sur le climat signé en 2015, qui prévoit de contenir le réchauffement climatique bien en-dessous de +2°C, voire +1,5°C, mais ce retrait ne sera effectif qu'en 2020.



"Si on sort avec un texte trop faible, on est otage de ceux qui sont timides ou qui croient dans l'isolationisme", a ensuite déclaré Emmanuel Macron dans un entretien accordé à la chaîne japonaise publique NHK.



Selon lui, "le rôle historique des Etats-Unis n'est pas d'être dans le scepticisme climatique". Mais "Donald Trump a été élu démocratiquement, il est là, on doit essayer de le respecter", a-t-il dit, en estimant que Shinzo Abe et lui-même étaient les dirigeants avec lesquels le président américain avait réussi à établir "une relation de confiance".