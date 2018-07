Fusillade de Toronto: deux morts et 13 blessés

Au moins deux personnes ont été tuées, dont le tireur, et 13 autres blessées lors d'une fusillade dimanche soir à Toronto, la capitale de la province canadienne de l'Ontario, a annoncé la police.



La victime qui a perdu la vie est une jeune femme, a déclaré aux journalistes le chef de la police de la capitale économique canadienne, Mark Saunders, ajoutant qu'une fillette était dans un "état critique". Le tireur a perdu la vie à la suite d'un échange de coups de feu avec la police, a poursuivi M. Saunders, notant qu'il était trop tôt pour s'avancer sur ses motivations.



La fusillade a éclaté dans le quartier grec de Toronto, aux intersections des avenues Danforth et Logan, autour de 22H00 dimanche (02h00 GMT lundi).



Des témoins ont déclaré avoir entendu entre 15 et 20 coups de feu, et avoir vu plusieurs blessés étendus au sol dans un restaurant, selon un récit du Toronto Star.



Le Premier ministre de la province de l'Ontario, Doug Ford, a dénoncé sur Twitter un "horrible acte de violence par arme à feu à Toronto", adressant ses pensées aux victimes et à leurs proches.



Depuis le début de l'année, Toronto a connu 212 fusillades, qui ont coûté la vie à 26 personnes, contre 188 échanges de coups de feu et 17 morts par armes à feu pendant la même période l'année précédente.