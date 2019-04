Fusillade dans une synagogue en Californie : un mort et trois blessés

Le tireur a été appréhendé par la police et la zone a été sécurisée, selon la même source. Le chef de la police de San Diego a précisé que la fusillade a eu lieu lorsque le suspect a ouvert le feu dans la synagogue "Chabad" dans la petite localité de Poway, où les fidèles célébraient le dernier jour de la Pâque juive.



L'incident intervient six mois exactement après la fusillade survenue dans une synagogue de Pittsburgh (Pennsylvanie, Est) qui a couté la vie à 11 personnes, soit l'attaque la plus meurtrière visant la communauté juive aux Etats-Unis.



La Pâque juive a débuté le 19 avril et se terminait ce samedi.