Fusillade dans une synagogue à Pittsburgh : onze morts et six blessés

La fusillade survenue samedi matin dans une synagogue à Pittsburgh (Pennsylvanie), dans le nord-est des Etats-Unis, a fait onze morts et six blessés, selon un dernier bilan officiel communiqué par les autorités locales.



Le tireur, blessé, a été arrêté, selon le procureur de l'ouest de la Pennsylvanie, Scott Brady. "Les actes de Robert Bowers représentent ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Toutes les ressources de mes services sont consacrées à l'enquête fédérale sur ce crime odieux et au procès. Sachez que, dans cette affaire, la justice sera rapide et sévère", a-t-il promis.



Selon le FBI, le tireur, qui n'était a priori pas connu des services de police, a agi seul. "Mort à tous les juifs !", a-t-il crié en faisant irruption dans la synagogue, rapporte la chaîne de télévision KDKA, citant des sources policières.



Quatre policiers figurent parmi les six blessés, dont deux sont dans un état grave, précise par ailleurs une porte-parole des autorités locales dans un courrier électronique. Dans un message envoyé samedi sur le réseau social Gab, Robert Bowers reproche à la Société hébraïque d'aide aux immigrants "d'attirer des envahisseurs qui tuent notre peuple".