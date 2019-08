Fusillade dans une mosquée en Norvège: un corps retrouvé dans une maison près d'Oslo

Une personne a été retrouvée "morte" samedi soir dans une maison près d'Oslo, en lien avec une fusillade survenue plus tôt dans une mosquée de la capitale norvégienne, a annoncé la police.



"La police du district d'Oslo a retrouvé une personne morte dans une résidence (...) à Baerum. Cette découverte est liée à l'événement survenu plus tôt aujourd'hui dans une mosquée", a déclaré Roar Hanssen, un responsable de la police dans un communiqué.



Il s'agit du corps "d'une parente" du tireur de la mosquée, qui a blessé une autre personne dans ce lieu de culte.



La police d'Oslo a indiqué via Twitter que la fusillade s’était produite au centre islamique Al-Noor, situé à Baerum, ville de la banlieue d'Oslo.



Le tireur présumé, un Norvégien d'une vingtaine d'années, est en garde à vue, selon la même source.



Plusieurs armes, qui seraient liées au suspect, ont été trouvées à l'intérieur de la mosquée. Une enquête est actuellement en cours, alors que la police tentait de déterminer si d'autres menaces pesaient sur d'autres mosquées.