Fusillade dans un bal populaire dans le nord-est du Brésil : 14 morts

Une fusillade dans un bal populaire de Fortaleza, dans le nord-est du Brésil, a fait au moins 14 morts dans la nuit de vendredi à samedi, ont annoncé les autorités, alors que les médias locaux évoquent un règlement de compte entre narcotrafiquants.



"Nous pouvons confirmer 14 morts, sachant que certaines personnes sont encore dans un état grave à l'hôpital", a indiqué lors d'une conférence de presse André Costa, secrétaire à la Sécurité de l'État du Ceara, dont Fortaleza est la capitale, sans préciser le nombre de blessés.



Un porte-parole de l'Institut José Frota, principal hôpital de la ville, a expliqué à l'AFP que six personnes avaient été admises aux urgences, dont un garçon de 12 ans.



Le site du quotidien régional Diario do Nordeste a cité une source policière évoquant un règlement de comptes entre deux factions rivales de narcotrafiquants.



"Nous ne sommes pas encore en mesure de confirmer s'il s'agit d'un affrontement entre factions, l'enquête est en cours", a affirmé pour sa part le secrétaire à la Sécurité.



La fusillade a eu lieu vers 1h30 du matin, quand un groupe d'hommes fortement armés sont arrivés à bord de trois véhicules et ont fait irruption dans le Forro do Gago (le Bal du bègue en portugais), dans le quartier de Cajazeiras, au centre de Fortaleza.



"C'est une scène brutale, un massacre. Du jamais vu au Ceara", a déclaré un autre policier qui a souhaité garder l'anonymat, cité par le site d'informations G1.



Le 7 janvier, la guerre des gangs de narcotrafiquants avait déjà fait quatre morts dans un règlement de comptes en banlieue de Fortaleza.



Le pire massacre de ce genre avant celui de samedi avait eu lieu le 12 novembre 2015, quand 12 personnes avaient trouvé la mort dans la nuit.



En 2017, l'État du Ceara a recensé un record de 5.114 homicides, 50% de plus qu'en 2016.



Au niveau national, le Brésil a enregistré un record en 2016 avec 61.619 homicides, soit sept par heure en moyenne. (afp)