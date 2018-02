Fusillade à l'entrée de l'agence de renseignement américaine NSA

La chaîne de télévision NBC Washington a diffusé des images d'un SUV noir, présentant des impacts de balle dans le pare-brise, encastré dans les barrières de béton qui protègent l'entrée de ce complexe ultra-sécurisé.



Une personne menottée pouvait être vue assise sur le trottoir. "La situation est sous contrôle et il n'y a plus de menace pour la sécurité", a sobrement annoncé sur Twitter l'agence de renseignement.



"Nous pouvons confirmer qu'une personne a été blessée et nous ne savons pas dans quelles circonstances", a indiqué un porte-parole de Fort Meade à l'AFP. Ce complexe militaire, situé à une demi-heure de route de Washington, est l'un des endroits les plus sécurisés du pays.



Selon la chaine locale ABC 7 News, trois personnes ont été blessées par balle et un suspect a été arrêté.



"Le président a été informé de la fusillade à Fort Meade. Nos pensées et nos prières accompagnent toutes les personnes qui ont été touchées", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. (afp)