Fusillade à Strasbourg: deux morts et onze blessés, enquête pour "entreprise terroriste"

Après évaluation de la situation, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "assassinats, tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroriste criminelle", a-t-il annoncé.



Deux personnes sont décédées et onze ont été blessées, dont plusieurs très grièvement, selon la police et la préfecture du département.



Un "échange de coups de feu s'est produit dans le quartier où serait retranché l'assaillant" qui aurait été blessé par une patrouille de soldats avant de s'enfuir, a-t-on appris de source policière.



L'auteur des faits a été identifié et est "fiché S" (pour Sûreté de l'Etat), selon la préfecture.



Il est connu pour des faits de "droit commun", a précisé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, immédiatement dépêché sur place par le président Emmanuel Macron.



Le traditionnel marché de Noël de Strasbourg qui a connu dans le passé des menaces d'attentat, est protégé en permanence par un important dispositif de surveillance.



La ville abrite par ailleurs le siège du Parlement européen, actuellement en session, qui a été entièrement bouclé à l'annonce de la fusillade, selon un journaliste de l'AFP sur place.



La "Grande Ile", le centre historique de Strasbourg, a été entièrement bouclé par les forces de l'ordre qui ont invité les passants à se mettre à l'abri, a constaté un journaliste de l'AFP



Des militaires en armes, des policiers et des véhicules de secours ont afflué vers le lieu de la fusillade.



"Fusillade dans le centre-ville de Strasbourg. Merci à tous de rester chez vous en attendant une clarification de la situation", a tweeté Alain Fontanel, premier adjoint au maire de Strasbourg.



"Evénement en cours à Strasbourg. Restez calmes et suivre les consignes qui seront diffusées" par les comptes officiels, a également tweeté la préfecture.



"Nos services de sécurité et secours sont mobilisés. Ne propagez pas de rumeurs et suivez les conseils des autorités", a ajouté M. Castaner dans un tweet.