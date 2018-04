Fusillade à Bruxelles en 2016 : Salah Abdeslam écope de 20 ans de prison

Salah Abdeslam, seul survivant des auteurs présumés des attentats du 13 novembre à Paris en 2015, et son complice étaient poursuivis pour «tentative de meurtre dans un contexte terroriste et de possession illégale d'armes à feu » suite à une fusillade avec des policiers survenue le 15 mars 2016 à Bruxelles, en lien avec les attentats de Saint-Denis et Paris en 2015, qui ont fait 130 morts.



Le tribunal correctionnel de Bruxelles a estimé que les deux prévenus ainsi qu'un troisième complice décédé - Mohamed Belkaïd, abattu par les policiers-, se sont associés dans un acte de tentative d'assassinat à caractère terroriste.



Outre la peine de 20 ans de prison, les deux hommes ont été condamnés chacun à une amende de 12.000 euros et à une déchéance de leurs droits pour une durée de dix ans. Les montants qu'ils ont été condamnés à verser aux policiers blessés qui se sont constitués parties civiles dépassent les 375.000 euros. L'Etat belge a, lui, obtenu 142.000 euros.



En mars 2016, les deux hommes avaient ouvert le feu sur des policiers belges et français alors qu'ils entreprenaient des perquisitions dans une habitation dans la commune bruxelloise de Forest, dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris.



Salah Abdeslam est actuellement détenu en France en lien avec les attentats de Paris.