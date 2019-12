Funérailles d'Armand Guigui, président de la Communauté juive de Fès, Oujda et Sefrou

La cérémonie s'est déroulée en présence notamment du ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, du président du Conseil des communautés Israélites du Maroc, Serge Berdugo, du Wali de la région Fès-Meknès, Said Zniber, ainsi que de personnalités civiles et militaires, de membres de la famille du défunt, de ses proches et de membres de la communauté juive au Maroc et à l'étranger.



Dans des éloges funèbres, les membres de la famille et les amis du défunt sont , tour à tour, revenus sur le riche parcours d'Armand Guigui, qui a fait ses études à l'école juive de Fès, et a exercé dans la ville spirituelle du Royaume comme médecin après avoir terminé ses études dans une université de Paris. Les orateurs se sont arrêtés sur l'intérêt prononcé du regretté pour les œuvres humanitaires et caritatives, en offrant des consultations gratuites au profit des démunis et en organisant des compagnes médicales régulières dans des orphelinats et des centres sociaux, ce dont ont témoigné les habitants de la capitale spirituelle, qui lui vouent respect et considération.



Les allocutions ont également souligné la contribution d'Armand Guigui à la préservation de la culture juive marocaine, aussi bien aux niveaux de l'architecture, que de la musique et de l'habillement, ainsi que sa participation aux opérations de restauration et de conservation de nombreux monuments culturels, lesquelles œuvres s'ajoutent l'organisation, à son initiative, de plusieurs conférences et manifestations culturelles sur la coexistence et le dialogue entre les civilisations.



Les personnes présentes ont aussi salué la patriotisme sincère du défunt, son amour pour le Maroc, son attachement au glorieux Trône alaouite et son combat acharné en faveur des valeurs de tolérance et de dialogue.



Le Roi Mohammed VI avait adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du défunt, dans laquelle le Souverain a exprimé aux membres de la famille du défunt et à travers eux, à ses proches et aux membres de la communauté juive marocaine, Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion, suite à cette perte cruelle, implorant le Tout-puissant de leur accorder patience et consolation.



Le Roi a dit se remémorer les qualités du défunt, en invoquant son esprit patriotique et son attachement aux constantes et valeurs sacrées de la Nation et au glorieux Trône alaouite, priant Dieu, d’agréer feu Guigui en Son Royaume Céleste et de le rétribuer amplement pour les louables services rendus à sa patrie.