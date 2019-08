Frontière USA-Mexique : la cheffe des démocrates dénonce une situation "inhumaine"

La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, a qualifié jeudi de "scandaleuse et d'inhumaine" la situation des milliers de migrants à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, à l'occasion d'une visite au Guatemala.



"Que les choses soient claires, ce qui se passe à la frontière (sud des Etats-unis) est scandaleux", a affirmé Mme Pelosi lors d'un conférence de presse dans la capitale Guatemala.



Les migrants sont traités "d'une façon inhumaine" qui va "à l'encontre" des valeurs américaines, a ajouté l'élue démocrate, une des principales opposantes au président Donald Trump sur la politique migratoire.



La visite de la cheffe des démocrates, qui se poursuivra au Salvador puis au Honduras, a pour but de vérifier si le Guatemala est en mesure d'accueillir des migrants dans le cadre d'un accord conclu fin juillet avec les Etats-Unis.



Cet accord sur le droit d'asile fait du Guatemala un "pays tiers sûr" auprès duquel les demandeurs d'asile devront effectuer leurs premières démarches.



La signature du pacte migratoire a soulevé un tollé au Guatemala. Opposants et ONG font valoir que ce pays, où 60 % de la population vit en-deça du seuil de pauvreté, sera bien incapable d'accueillir dignement les migrants cherchant à gagner les Etats-Unis, comme le prévoit l'accord.