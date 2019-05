Frappes israéliennes à Gaza après des lancers de ballons explosifs

Après la frappe aérienne, l'armée a fait état de deux tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël ayant déclenché les sirènes d'alarme dans plusieurs secteurs du sud du pays. Elle n'a pas précisé où avaient atterri les roquettes ou si les tirs avaient causé des dégâts.



"Des ballons explosifs ont été lancés depuis la bande de Gaza", avait auparavant rapporté l'armée dans un communiqué, sans préciser s'ils avaient causé des dégâts en Israël.



"En riposte, les appareils israéliens ont ciblé des positions du Hamas dans le nord de la bande de Gaza", avait-elle ajouté.



Ces frappes ont été confirmées par des sources des services de sécurité à Gaza qui ont fait état de dégâts sans signaler de blessés.



Depuis mars 2018, la bande de Gaza est le théâtre, le long de la barrière frontalière israélienne, de protestations hebdomadaires, généralement accompagnées de violences, pour réclamer notamment la levée du strict blocus israélien imposé depuis plus de dix ans à l'enclave palestinienne gouvernée par le mouvement islamiste Hamas.



L'envoi de cerfs-volants et de ballons dotés de dispositifs incendiaires ou explosifs constitue l'un des aspects de la vaste mobilisation palestinienne. Israël a promis de riposter systématiquement.



Un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, négocié par les autorités égyptiennes sous l'égide des Nations unies, avait permis un calme relatif autour des élections israéliennes du 9 avril.



Mais mardi, Israël a réduit la zone de pêche autorisée de 15 milles nautiques à six milles nautiques au large de la bande de Gaza, soumise notamment à un blocus maritime, après qu'une roquette a été tirée depuis l'enclave palestinienne vers son territoire.



Selon l'armée israélienne, cette roquette est tombé dans la mer, à quelques kilomètres des côtes israéliennes.



Une source militaire israélienne a accusé le Jihad islamique, deuxième force armée de l'enclave palestinienne, d'être à l'origine du tir et d'avoir "pris des mesures pour nuire" aux efforts déployés ces dernières semaines pour le maintien d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.



Le Hamas et Israël se sont livré trois guerres depuis 2008 et la situation reste très volatile. L'Etat hébreu tient le mouvement islamiste pour responsable de tout ce qui se passe dans l'enclave.