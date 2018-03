François Hollande visite le Musée Mohammed VI de Rabat

L’ancien président français François Hollande est en visite à Rabat, où il a animé ce mardi soir, une conférence-débat dans le cadre du cycle de conférences organisé sous le thème « La Culture, ciment du peuple » par le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de la capitale.



L’ex-locataire de l’Elysée a profité de son passage au Musée pour visiter une exposition. Il a également tenu à répondre aux questions de la presse marocaine concernant divers sujets, notamment sa participation à cet évènement culturel.



« Nous devons faire en sorte que le Maroc et la France, unis, puissent favoriser la paix et la Culture. Je reviens aujourd’hui justement sur le thème de la Culture, qui unit l’humanité et qui permet aussi d’assurer les cohésions nationales grâce à la reconnaissance de toutes les diversités et la singularité. Face au fanatisme, face aux extrémismes de toute sorte, il est très important que la Culture puisse être notre réponse. (…) Je viens ici, dans un Musée qui a une relation étroite avec la France. Monsieur Mehdi Qotbi a toujours été un artisan de cet échange culturel. Les grandes oeuvres du patrimoine français viennent ici pour être exposées, mais les grandes oeuvres du patrimoine marocain le sont aussi en France. Ce qui est important, c’est le partage et l’échange », a-t-il déclaré.





Avec le siteinfo