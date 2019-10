France : une rencontre-débat souligne le rôle d'interface stratégique du Maroc dans le partenariat Europe-Afrique

De par son positionnement géographique et ses relations privilégiées avec l’Europe et l’Afrique, le Maroc joue un rôle d’interface stratégique entre les deux continents, a-t-on souligné lors d’une rencontre-débat sur « La place du Maroc dans le partenariat Europe-Afrique », organisée, lundi à Neuilly-sur-Seine, une commune limitrophe de la ville de Paris.



La rencontre, qui s’est tenue à l’initiative du Cercle International de Neuilly, une structure réunissant des ambassadeurs et des diplomates français et étrangers, ainsi que des responsables politiques, économiques et universitaires ayant un lien avec cette commune du département des Hauts-de-Seine, en région Île-de-France, a réuni des personnalités du monde de la politique, de la diplomatie et de l’Economie françaises et internationales.



Elle a été l’occasion pour l’Ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa de brosser un tableau exhaustif de la relation qu’entretient le Maroc avec l’Afrique, son continent d’origine et d’appartenance, et l’Europe, le continent avec lequel le Royaume entretient une relation privilégiée mais aussi stratégique. Cette rencontre a permis au diplomate marocain de passer en revue un certain nombre de défis communs aux deux continents.



«En tant que pays africain, le Maroc, a toujours considéré, en raison de sa proximité géographique, qu’il avait une relation particulière avec l’Europe », a dit M. Benmoussa qui est revenu sur les liens avec le vieux continent, façonnés par l’Histoire mais aussi par les relations humaines (présence d’une forte diaspora marocaine en Europe), ainsi que par les échanges culturels.



Le diplomate marocain a tenu également à souligner les importants échanges économiques entre le Maroc et l’Union Européenne qui réalise 64 % de ses exportations et 54 % de ses importations avec le Maroc. Quand aux importations et exportations du Maroc de et vers l’UE, elles se chiffrent respectivement à 21 et 14 milliards d’euros, a-t-il indiqué.



«Le Maroc a donc une relation stratégique et privilégiée avec l’Union Européenne. Une relation qui ne cesse de se renouveler avec une ambition affichée de part et d’autre de la consolider encore davantage. En même temps, le Royaume entretient avec son continent d’appartenance, une relation ancienne mais qui connaît une nouvelle dynamique que lui insufflent notamment les liens spirituels, humains, économiques et culturels", a expliqué M. Benmoussa.



Depuis, l’année 2000, la relation avec l’Afrique a connu une nouvelle dynamique à la faveur des nombreuses visites royales dans ce continent et des milliers de conventions bilatérales signées. Cette nouvelle dynamique s’est également illustrée par le retour du Maroc à l’Union africaine en vue d’apporter sa propre contribution au développement du continent et au bien être de sa population. « Ainsi le Maroc contribue à l’intégration économique de l’Afrique à travers sa présence dans de nombreux secteurs économiques (banques, pêche, agriculture, télécom, mines), devenant ces dernières années le premier investisseur africain en Afrique de l’Ouest et le deuxième dans toute l’Afrique », a relevé M. Benmoussa.



Les relations humaines et spirituelles entre le Maroc et l’Afrique sont également très denses, comme en témoignent les 20.000 étudiants africains qui poursuivent leurs études dans le Royaume dont plus de la moitié sont des boursiers du Maroc, sans oublier la formation des imams africains. Le Maroc est aussi très actif au niveau de la transition écologique de l’Afrique, et ce en abritant une série de réunions sur le changement climatique, a-t-il souligné.