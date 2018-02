France: une explosion dans une usine fait un mort et un disparu

Un technicien est mort et un autre est porté disparu après une explosion samedi dans une usine de production d'huile à Dieppe, une ville portuaire des rives de la Manche, a-t-on appris auprès d'un élu local et de la direction.



"Il y a un mort et un disparu", a déclaré le député Sébastien Jumel à une correspondante de l'AFP. Selon un porte-parole du groupe Avril auquel appartient cette usine Saipol, "les pompiers nous ont informés qu'une de ces personnes était décédée, l'autre personne reste disparue".



Le sous-préfet de Dieppe, Jehan-Eric Vinclair, a déclaré à l'AFP que "deux autres ont été choquées et prises en charge par la cellule psychologique de l'hôpital de Dieppe. Une a été légèrement blessée".



"Ces personnes travaillaient pour une société de prestations spécialisée dans la maintenance, la SNAD", a précisé le sous-préfet.



"On ne connaît pas encore les causes exactes de l'accident (...) On ne sait pas pourquoi l'explosion a eu lieu", a déclaré le porte-parole du groupe Avril.



"L'explosion est survenue au niveau de l'atelier d'extraction", a-t-il indiqué. L'extraction est une partie de l'opération au cours de laquelle l'huile résiduelle dans la cuve est extraite à l'aide d'un solvant. (afp)