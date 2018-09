France: une députée de la "France insoumise" et son suppléant franco-algérien importent le Hirak à l'Assemblée nationale

La députée de "La France insoumise", Mathilde Panot, et son suppléant franco-algérien, Mourad Tagzout, vont recevoir, le 15 septembre, à l'Assemblée nationale, une délégation du Hirak, un mouvement marocain de contestation sociale.



Parmi les membres de la délégation, la mère de Nasser Zefzafi, leader du Hirak, qui a été condamné en juin 2018 avec trois autres meneurs, Nabil Ahmjiq, Ouassim Boustati et Samir Ighid, à une peine de 20 ans de prison pour "complot visant à porter atteinte à la sécurité de l’État", un chef d’accusation passible selon les textes de la peine de mort.



Cette décision de la députée française du Val-de-Marne et de son suppléant franco-algérien est une "initiative personnelle", a appris mercredi Atlasinfo de sources proches du parti de Jean-Luc Mélenchon.



Née en 1989, Mathilde Panot est membre de la Commission du développement et d'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale française.



Son suppléant, Mourad Tagzout, est un conseiller municipal (FI) d’Ivry, une ville proche de Paris qui accueille et organise des rencontres avec et autour des séparatistes du Polisario, en présence d'intervenants venus de l'Algérie.



A l’occasion du 19ème anniversaire de son accession au trône, le roi Mohammed VI a prononcé son discours depuis la ville d’Al Hoceima, épicentre de la contestation sociale.



La présence royale dans cette ville fut un indicateur précieux de l’importance que le Roi accorde à cette région, à ses besoins légitimes en matière de projets économiques structurants et de la valorisation de sa population. En témoigne les multiples projets innovants lancés depuis pour changer le présent et le devenir de cette région du nord et de ses habitants.