France : une «concertation citoyenne » sur les retraites lancée prochainement par le gouvernement

Le gouvernement va lancer prochainement une «concertation citoyenne » sur l'épineuse réforme du régime de retraites, a annoncé mercredi la ministre française des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn.



Le gouvernement va organiser une « concertation citoyenne » afin de savoir ce que pensent les citoyens français des pistes avancées par le Haut-commissaire français chargé de la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a indiqué la ministre dans des déclarations rapportées par les médias du pays.



Elle a également précisé que les modalités de cette opération, qui ne sont pas encore définitivement fixées, devraient être précisées « probablement dans une semaine ».



Cette consultation citoyenne pourrait se faire sur Internet, dans des mairies, via des associations ou les syndicats, a détaillé la ministre.



En plus des partenaires sociaux et des citoyens, le gouvernement compte également sonder les grands élus, a indiqué Agnès Buzyn, soulignant que l'ensemble des discussions se fera « sur la base des propositions qui ont été faites par le haut-commissaire ».



Le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a remis fin juillet ses recommandations au gouvernement pour mettre en place un régime universel par points.



Le premier ministre, Edouard Philippe, recevra les partenaires sociaux les 5 et 6 septembre prochains pour discuter de ce sujet épineux, en présence d’Agnès Buzyn et de Jean-Paul Delevoye.



Le projet de loi de la réforme devrait être présenté à la fin de l’année au plus tard pour un vote en 2020.



Annoncée comme l'une des mesures phares d'Emmanuel Macron aux présidentielles, la réforme du régime des retraites est destinée à repenser le dispositif actuel qui absorbe 14% du PIB avec 300 milliards d’euros de prestations de retraite chaque année, avec un déficit attendu à 9 milliards d'euros en 2025.



Cette réforme repose essentiellement sur l'instauration d'un nouveau système universel par points qui vise l'uniformisation des règles de calcul des pensions.