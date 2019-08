France: une alpiniste italienne se tue dans le massif des Écrins

Une alpiniste italienne de 41 ans est morte mercredi dans le massif des Écrins, dans le département de l'Isère dans les Alpes françaises, après avoir glissé et chuté d'une centaine de mètres, a-t-on appris auprès des secours en montagne.



La quadragénaire aurait dévissé vers 13H30 (11h30 GMT) au départ de la descente d'une pointe culminant à 3.300 mètres d'altitude, dont elle venait de gravir le versant nord avec deux autres alpinistes italiens âgés de 28 et 46 ans.



"Elle a dévissé sur une portion facile et chuté d'une centaine de mètres, alors qu'elle allait chercher la ligne de rappel", ont précisé les secours.



Ses compagnons de cordée, indemnes, ont été héliportés en état de choc. Une enquête a été ouverte sur les circonstances de l'accident.