France : un important dispositif de sécurité mis en place à l'occasion des fêtes de Noël

Un important dispositif de sécurité mettant à contribution près de 100.000 hommes sera mis en place, dimanche et lundi, en France à l’occasion des fêtes de Noël, notamment autour des sites touristiques et de lieux de culte chrétiens, a-t-on indiqué de source officielle.



"Pour assurer la sécurisation des 24 et 25 décembre, ce sont 54.000 policiers, 36.000 gendarmes, et 7.000 militaires de l'opération Sentinelle, soit un total de 97.000 effectifs des forces de sécurité, qui seront mobilisés sur l'ensemble du territoire", a indiqué le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dans un communiqué.



Ce dispositif, qui mobilise 6.000 hommes de plus que l'année dernière, vise à parer à tout risque terroriste, les fêtes de Noël intervenant "dans un contexte de menace terroriste toujours élevée", selon les propos mêmes de M. Collomb qui qualifie de "priorité absolue", la sécurité des Français comme celle des touristes.



Depuis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, les attaques terroristes en France ont fait 241 morts et des centaines de blessés.



Un sondage IFOP réalisé il y a quelques semaines révèle la crainte que l’écrasante majorité des Français continuent à nourrir envers la menace terroriste. Bien qu’en légère baisse, le pourcentage de Français à considérer que cette menace demeurait élevée dans leur pays se chiffre à 92 % contre 94 % depuis deux ans. Parmi les personnes sondées, 43 % estiment que la menace est très élevée, 49 % plutôt élevée, seulement 8 pc l'estiment faible.



L'inquiétude des Français envers la menace terroriste avait pointé à 98 pc après les attentats de novembre 2015 avant de culminer à 99 % suite à ceux du 14 juillet 2016 à Nice, pour se maintenir par la suite entre 98 et 94 %.