France : un homme a foncé en voiture sur des militaires près de Grenoble, sans faire de blessés

Un automobiliste a foncé sur des militaires jeudi 29 mars peu avant 9 heures près de la caserne de Varces (Isère), rapporte France Bleu Isère. Il n'y a pas de blessé, mais les militaires sont choqués et le conducteur est en fuite.



Un signalement assez précis de la voiture



Ces militaires de la caserne de Varces venaient de partir pour leur footing, ils couraient au bord de la route quand une voiture arrivant en sens inverse a foncé sur eux. Les soldats ont réussi à éviter le véhicule en se jetant dans le fossé. La voiture a continué sa route et est activement recherchée. Les militaires ont pu donner un signalement assez précis du véhicule et la gendarmerie a déployé plusieurs patrouilles dans le secteur pour vérifier les plaques d'immatriculation.



On ne sait pas à ce stade de l'enquête s'il s'agit d'une tentative d'attentat ou d'un acte de vengeance contre un militaire, lié à un différend privé. L'état-major de la gendarmerie en Isère est actuellement réuni en salle de crise.



Avec Franceinfo