France: un ex-professeur de maths condamné à deux ans de prison pour apologie du terrorisme

Un ancien professeur de mathématiques, qui avait enregistré sur son ordinateur plus de 1.000 photos et une centaine de fichiers audiovisuels de propagande de l'EI, a été condamné mercredi à deux ans de prison par un tribunal de Grenoble, rapportent les médias.



Incarcéré depuis son interpellation fin juillet à Fontaine (est de la France) pour « apologie du terrorisme » et « diffusion de l'enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne », cet homme, né au Maroc, devra rester en prison pour y purger sa peine.



Une peine inférieure aux réquisitions du procureur de la République qui réclamait quatre ans d'emprisonnement et un suivi socio-judiciaire de six ans avec obligation de soins.



Père de trois enfants, cet ancien professeur de mathématiques a longtemps enseigné en collège/lycée publics. Sa possible radicalisation avait été signalée par les services de renseignement français.



Selon les médias français, des centaines de fichiers ont été retrouvés sur son ordinateur dont certains téléchargés depuis l'organe de propagande de l'EI, Amaq.