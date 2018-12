France : un détenu s'évade de la prison de Fresnes malgré les tirs de gardiens

Un détenu s'est évadé dimanche de la prison de Fresnes, l'une des plus grandes de France, située dans la région parisienne, malgré les tirs de gardiens qui ont tenté de l'empêcher de s'enfuir, a-t-on appris auprès de l'administration pénitentiaire.



"Les surveillants postés aux miradors (...) ont procédé aux sommations réglementaires puis à plusieurs tirs ; le détenu est néanmoins parvenu à franchir le mur d'enceinte" vers 16H30 (15H30 GMT), a expliqué le ministère de la Justice dans un communiqué.



Il "se serait blessé à cette occasion", a-t-on ajouté de même source, précisant que des recherches ont été entreprises "sans délai".



L'homme était en prison pour des vols avec effraction, a précisé le syndicat SNP-FO.



Ce détenu de 29 ans était classé DPS, pour détenu particulièrement surveillé après s'être déjà enfui pendant son procès en décembre 2016 à Créteil, près de Paris, selon une source proche du dossier.



Libérable en 2026, il avait été notamment condamné pour extorsion en bande organisée, vol par effraction et recel en bande organisée, a encore dit cette source.



En août, une enquête avait été ouverte après le survol par deux drones de cette prison qui compte quelque 2.500 pensionnaires.



En juillet dernier, le braqueur récidiviste Redoine Faïd s'était évadé de la prison de Réau (région parisienne), au cours d'une opération spectaculaire au cours de laquelle un hélicoptère s'était posé dans la cour d'honneur.



Après trois mois de cavale, il avait été arrêté le 3 octobre 2018 dans un appartement de Creil, non loin de Paris.



Son évasion avait suscité une polémique sur la sécurité dans les prisons et entraîné une réorganisation des services de l'administration pénitentiaire, jugée "insuffisamment réactive" au cours de cet épisode.