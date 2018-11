France: un compteur Linky mis en cause dans un incendie dans le Loiret

Le feu de compteur s'est produit vendredi à midi, selon les pompiers et la police, confirmant une information de La République du Centre.



C'est la deuxième fois en moins d'un mois qu'un compteur Linky est mis en cause dans un incendie dans cette ville de près de 13.000 habitants. "L'origine de l'incendie serait accidentelle", a indiqué une source policière samedi à un correspondant de l'AFP.



Le propriétaire des locaux de la "Boucherie du Centre" a indiqué de son côté son intention de plainte contre Enedis, société chargée de l'installation des compteurs Linky. Son nouveau compteur a été installé il y a trois mois, en son absence.



Des vidéos réalisées par des témoins montrent le compteur fumant. On y voit l'incendie commencer par un crépitement, puis une fumée noire et enfin des flammes. Contacté samedi, Enedis n'était pas joignable dans l'immédiat.



Le 13 octobre, dans la même commune, un compteur posé dans un pavillon depuis quinze jours avait "explosé", selon les mots de son propriétaire. Le pavillon avait été fortement endommagé et ses deux habitants, un couple de retraités, évacués.



"Un compteur électrique ne peut pas exploser ni prendre feu spontanément", avait indiqué le groupe. "A ce jour, aucun élément ne permet de déterminer l'origine de l'incendie. Un cadre de permanence à Enedis Centre-Val de Loire avait dit attendre les résultats de l'enquête. "Les compteurs ont été testés en laboratoire et ils n'explosent pas, il n'y a pas d'effet de souffle", avait déclaré ce cadre, précisant que seuls "2 % des incendies d'origine électrique en France sont dus aux tableaux de comptage, un chiffre qui n'a pas varié depuis des années".



Installés au rythme de 30.000 par jour, les compteurs vert anis équipent désormais 11 millions de foyers. Le législateur impose à Enedis, filiale d'EDF, de couvrir le territoire, soit quelque 35 millions de compteurs d'ici à 2021. A ce jour, 91.000 compteurs Linky ont été posés dans le Loiret.