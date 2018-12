France : timide participation des «Gilets jaunes» à l'acte VII de leur mobilisation

Les «Gilets jaunes», mouvement citoyen né sur les réseaux sociaux pour dénoncer la politique gouvernementale en matière fiscale et sociale, marque ainsi son septième samedi consécutif de protestation qui, parfois, a donné lieu à des scènes de violences et de vandalisme par le fait, essentiellement, de casseurs qui infiltrent les manifestations.



Rompant avec le cycle des samedis, le mouvement a cependant appelé à la mobilisation, dans la nuit du Nouvel An, notamment sur la célèbre avenue des Champs-Élysées, à Paris, pour «continuer la lutte pacifiquement et de façon festive ».



Pour parer à tout risque de dérapage, la préfecture de police de la capitale française a dévoilé vendredi un important dispositif de sécurité qui sera déployé pour le réveillon, avec l'instauration d'un large périmètre de sécurité dans le secteur des Champs-Elysées ainsi que la mise en place de barrières et de points de filtrage.



Paris est devenue, depuis un mois et demi, l'épicentre des manifestations des «Gilets jaunes» dont la dernière mobilisation, samedi dernier, la sixième consécutive, a été émaillée de violences et de dégradations de mobiliers urbains et de devantures de magasins qui, bien que moins graves que celles du 1er décembre dernier, ont poussé le gouvernement à hausser le ton et à dénoncer la «radicalisation d'une grande violence» d'une partie des manifestants se prévalant du mouvement.



Selon la mairie, le mois de décembre a été très rude pour les commerçants et artisans de la capitale: 453 établissements ont été victimes de dégradations dans 11 arrondissements.