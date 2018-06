France : quelque 700 armes saisies dans le cadre d'un coup de filet des services de sécurité dans 54 départements

Une trentaine de personnes ont été placées en garde à vue dans le cadre de cette opération, menée entre le 12 et le 14 juin courant, précisent-ils en citant des sources proches de l’enquête.



Au nombre des armes saisies, figurent des fusils d'assaut, des armes de poing et des fusils mitrailleurs, détenues illégalement et cachées dans des fausses cloisons, des livres découpés ou des faux ballons d’eau chaude.



L’opération, qui a également permis de mettre la main sur des explosifs et des lance-roquettes, a mobilisé plus de 600 gendarmes.



Elle fait suite à deux autres opérations menées en 2017 dans le cadre de cette même affaire. La première s’est soldée par l’arrestation de quatre trafiquants, dont le cerveau du réseau, dans l’ouest et le centre de la France et par la saisie de deux cents armes alors que la seconde, qui a concerné 29 départements, avait conduit au placement en garde à vue de 23 personnes.



Quelque 113 perquisitions ont été effectuées dans le cadre de cette troisième opération, indiquent les médias en rappelant que le point de départ de ces affaires remonte à 2016 lorsqu’un militaire du 2ème Régiment d’infanterie de la Marine du Mans (ouest) avait été interpellé en possession d’une arme alors qu’il n’était pas en service.