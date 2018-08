France: quatre bûcherons marocains exploités obtiennent des provisions sur salaire

Quatre bû­che­rons ma­ro­cains qui ont été em­ployés pen­dant un an à Ai­gu­rande (Indre) pour un sa­laire total in­fé­rieur à 2.200 euros, ont ob­tenu jeudi au­près du Conseil des pru­d'hommes de Châ­teau­roux que leur pa­tron leur verse des pro­vi­sions sur sa­laire.



Les sommes de pro­vi­sion s'éche­lonnent entre 3.500 et 5.900 euros.



Pré­sents de­vant le tri­bu­nal de Châ­teau­roux à l'an­nonce du dé­li­béré, les plai­gnants ont dé­claré être « sa­tis­faits d'avoir gagné le pro­cès ». Ils re­mer­cient la jus­tice fran­çaise en la­quelle ils avaient « une confiance to­tale », selon l''AFP.



Leur avo­cat, Me Florent Gra­vat, a évo­qué à l'au­dience un « em­ployeur qui aime bien faire tra­vailler les gens, mais est un peu rétif à leur payer un sa­laire ».



Deux des Ma­ro­cains étaient en CDD, « sur leur contrat, ces per­sonnes avaient un sa­laire de 1.156 euros net par mois. Sauf que, entre jan­vier et mai, l'un a tou­ché 330 euros et l'autre, 380 euros », a ex­pli­qué Me Gra­vat.



Les deux autres, en CDI de­puis le 1er dé­cembre 2017, avaient ef­fec­tué un CDD chez le même em­ployeur. « De juin 2017 à mai 2018, ils au­raient dû per­ce­voir 7.800 euros et 6.700 euros », a cal­culé leur conseil. « Ils ont tou­ché, res­pec­ti­ve­ment, 1.700 euros et 2.100 euros » sur l'en­semble de cette pé­riode.