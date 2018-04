France : plus de 170 hectares de pinède ravagés par un incendie en Gironde

Plus de 170 hectares de pinède (plantations de pins) ont été ravagés, vendredi soir, par un incendie à Saint-Michel-de-Castelnau, en Gironde (sud-ouest de la France), rapportent samedi des médias français.



Quelque 120 pompiers, 30 véhicules et un bombardier d'eau ont dû être mobilisés pour circonscrire les flammes.



Samedi matin, le feu n'était toujours pas maitrisé mais les pompiers le considèrent comme "fixé" et surveillent toujours "un risque de reprise important", précisent les mêmes sources en citant la protection civile.



Selon la préfecture de Gironde, qui a lancé vendredi un appel "à la plus grande vigilance", les chaleurs qui sévissent ces derniers jours ont contribué à assécher la végétation, renforçant le risque de départs de feu en forêt.