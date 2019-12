France: plus de 1,5 million de manifestants dans toute la France, selon la CGT

Plus de 1,5 million de personnes ont défilé jeudi dans le cadre de "plus de 250 manifestations" dans toute la France contre la réforme des retraites, a affirmé la CGT, qui y voit une "première étape réussie de la mobilisation sociale".



Selon un décompte AFP réalisé à partir de sources policières et préfectorales dans 107 villes, hors Paris, plus de 585.000 personnes ont manifesté jeudi. La CGT a pour sa part revendiqué 250.000 manifestants à Paris.



Le cabinet Occurrence a dénombré dans la capitale 40.500 manifestants depuis un point de comptage sur le parcours du défilé, un chiffre susceptible d'avoir été affecté par les heurts ayant conduit certains manifestants à modifier leur itinéraire.