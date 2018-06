France : manifestations pro-palestiniennes à l'occasion d’une visite à Paris du premier ministre israélien

Au cours de ces manifestations, organisées à l’appel d’associations pro-palestiniennes, dont France Palestine, à l’occasion d’une visite en France du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, les participants, brandissant le drapeau palestinien, ont scandé des slogans condamnant les pratiques sanguinaires des autorités israéliennes, tels "Israël assassin" et "Halte au massacre du peuple palestinien".



"Gaza se meurt", "Levée du blocus criminel de Gaza", pouvait-on également lire sur les pancartes et banderoles brandies par les manifestants.



L’armée israélienne s’est rendue coupable, une nouvelle fois, de crimes abjects contre le peuple palestinien en abattant, le 14 mai dernier, 61 Palestiniens lors de manifestations le long de la barrière séparant la bande de Gaza d'Israël.



En décembre 2017, le président français Emmanuel Macron avait exhorté le premier ministre israélien à faire des "gestes" envers les Palestiniens, mais le processus de paix semble plus enlisé que jamais, notamment depuis la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël.