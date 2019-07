France: les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020

Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 mars pour le 1er tour et 22 mars 2020 pour le second tour, a annoncé mardi le ministère de l'Intérieur.



Ces dates feront l'objet à la rentrée d'un décret de convocation des électeurs en conseil des ministres. Les demandes d'inscription sur les listes électorales devront être déposées au plus tard le 7 février, précise le ministère.