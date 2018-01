France : le patron de la célèbre marque Quiksilver porté disparu en mer

Pierre Agnès, patron du groupe emblématique de vêtements de surf Quiksilver, a été porté disparu après la découverte mardi de son embarcation vide sur une plage d'Hossegor, dans le sud-ouest de la France, a annoncé la préfecture locale.



"Le bateau de Pierre Agnès, 54 ans, président du groupe Boardriders Inc, possédant les marques Quiksilver, Roxy et DC Shoes, a été retrouvé ce matin sur la plage du Boiteux à Soorts-Hossegor. Il était sorti en mer à 7h30 (06H30 GMT) ce mardi 30 janvier", a écrit la préfecture des Landes dans un communiqué.



Un dispositif de recherches a été déclenché. Les secours n'étaient pas en mesure de dire dans l'immédiat s'il se trouvait seul à bord ou non. (afp)