France: le patron de la CAF ressorti libre sans poursuite

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), interpellé jeudi en France par l'Office anti-corruption de la police judiciaire, est ressorti libre de sa garde à vue, sans poursuite à ce stade, a annoncé vendredi le procureur de Marseille à l'AFP.



Ahmad Ahmad avait été interpellé dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à Marseille le 28 mai notamment pour association de malfaiteurs, corruption, abus de confiance et faux et usage de faux, a précisé le procureur Xavier Tarabeux.



e président de la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad Ahmad, "est interrogé par les autorités françaises", a indiqué jeudi la FIFA.



La FIFA affirme dans un communiqué avoir "pris note des évènements présumés concernant M. Ahmad Ahmad, qui est interrogé par les autorités françaises" pour des "allégations liées à son mandat de président de la CAF".



La fédération internationale dit, par ailleurs, ne pas être en mesure de commenter cette affaire et demande "aux autorités françaises toute information" qui pourrait intéresser son "comité d'éthique".



M. Ahmad Ahmad est présent à Paris dans le cadre du Congrès électif de la FIFA qui s'est tenu dans la capitale française mercredi, juste avant le coup d'envoi du Mondial féminin vendredi au Parc des Princes.



Selon Jeune Afrique "Ahmad Ahmad a été interpellé ce jeudi vers 08h30, pour être entendu" au sujet d'un "contrat rompu unilatéralement par la CAF avec l'équipementier allemand Puma.