France: le parti présidentiel visé par une enquête sur l'origine de 144 000 euros de dons

Coup dur pour la majorité présidentielle. Le parquet de Paris a ouvert, mardi 20 novembre, une enquête préliminaire sur l'origine non identifiée de 144 000 euros de dons reçus en 2017 par La République en marche (LREM), a-t-on appris de source judiciaire. Cette enquête fait suite à un signalement du 12 novembre de la Commission nationale des comptes de campagne (CNCCFP), qui « a dénoncé au parquet de Paris des faits susceptibles de constituer une infraction à la législation sur la transparence de la vie publique », selon cette source, confirmant une information d'Europe 1.



La CNCCFP a fait ce signalement « suite au contrôle des justificatifs de recettes transmis par l'association du financement du parti LREM et à l'impossibilité d'identifier l'origine de certains dons perçus au cours de l'année 2017 pour un montant total de 144 000 euros effectués par chèques, virements ou bien encore paiements électroniques ». L'identification des donateurs est nécessaire pour vérifier qu'une même personne n'a pas dépassé le plafond autorisé pour les versements à des partis politiques. Ce plafond est fixé à 7 500 euros par personne et par an.



« Il y aura aussi des perquisitions à domicile ? »

L'enquête a été confiée à la police anticorruption de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales (OCLICCF). Le chef de file de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, qui avait contesté avec virulence les perquisitions menées chez lui et au siège de son mouvement mi-octobre dans le cadre de deux enquêtes du parquet de Paris, a aussitôt réagi sur Twitter. « Il y aura aussi des perquisitions à domicile ? Le fichier des adhérents et donateurs sera confisqué aussi ? Ou bien ce sera ouvertement deux poids deux mesures ? », a-t-il écrit.