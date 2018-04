France : le groupe pétrolier Total annonce le rachat de Direct Energie pour 1,4 milliards d'euros

Le groupe pétrolier français Total a annoncé mercredi l'acquisition de 74,33 % du capital de Direct Energie, le numéro un des fournisseurs d'énergie alternatifs dans l'Hexagone.



Le pétrolier français, va débourser 1,4 milliard d'euros pour ce rachat, soit 42 euros par action.



"Une fois cette acquisition réalisée, Total déposera auprès de l'Autorité des marchés financiers une offre publique obligatoire portant sur les titres de Direct Energie admis aux négociations sur Euronext Paris au même prix par action de 42 euros", a fait savoir le groupe.



Total, qui est déjà présent dans la distribution de gaz et d'électricité en France depuis l'acquisition du belge Lampiris en 2016, a expliqué que cette acquisition va lui permettre d'accélérer son développement dans la génération et la distribution d'électricité et de gaz tant en France qu'en Belgique.