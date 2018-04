France: le corps de l'adolescente de 13 ans disparue mercredi a été retrouvé

Le corps a été découvert "dans la nature" par la police, à Quesnoy-sur-Deûle (Nord), a précisé cette source, confirmant une information du quotidien La Voix du Nord.



Angélique avait disparu mercredi après-midi, dans la commune voisine de Wambrechies, près de Lille, selon l'avis de recherche de la police diffusé vendredi. Elle avait été aperçue pour la dernière fois à 16H30. Elle avait laissé "un mot disant rejoindre des copines pour ensuite rentrer, mais n'est jamais rentrée" chez elle, relataient les policiers qui jugaient cette disparition "inquiétante".



Depuis le signalement de sa disparition, "des moyens importants ont été diligentés par la sécurité publique et la police judiciaire", selon une source policière.



Samedi, le "seul élément" en possession de la police "était le témoignage d'un enfant de 10 ans qui aurait vu la jeune fille partir volontairement avec un homme mercredi soir".



Ce signalement aurait permis aux policiers d'interpeller un homme de 45 ans chez lui, dimanche. Déjà connu pour des faits d’agression sexuelle, l’homme a rapidement avoué les faits. Il affirme avoir attiré l’adolescente à son domicile et tenté de la violer. L’enfant se serait débattue et il l’aurait alors étranglée, raconte Europe 1.