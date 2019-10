France: le Sénat vote l'interdiction des signes religieux pour les parents accompagnateurs

Le Sénat à majorité de droite a adopté mardi en première lecture par 163 voix contre 114 une proposition de loi LR visant à interdire le port de signes religieux ostensibles aux parents accompagnant des sorties scolaires.



Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a réitéré son opposition à ce texte, qui a peu de chance d'être voté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale, dominée par la majorité présidentielle.



Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a réaffirmé mardi au Sénat son opposition à la proposition de loi LR visant à interdire le port de signes religieux dont le voile aux accompagnants des sorties scolaires, estimant qu'elle serait "contre-productive".



"Je vous le dis d'emblée, ma position n'a pas changé (...) Je pensais d'ailleurs que nous en resterions là, et je regrette d'avoir aujourd'hui à revenir sur tout cela", a déploré le ministre, dans un contexte tendu après l'attaque la veille contre une mosquée à Bayonne.



Rappelant que les textes existants permettent de lutter contre le prosélytisme religieux, "la loi qui interviendrait en la matière irait au-delà du nécessaire et aurait des effets contre productif", a déclaré Jean-Michel Blanquer, à propos de la proposition législative des sénateurs LR. "Nous voulons rapprocher les familles des écoles, et c'est là la meilleure chance d'accomplir le projet républicain".