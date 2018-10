France: le Maroc au festival de la "Voie verte" pour célébrer le partage et le vivre ensemble

Dans une ambiance festive et conviviale, la commune de Betz et ses alentours (l’Oise-nord de la France) a abrité, dimanche la première édition du festival «Voix verte» à laquelle le Maroc a pris part comme invité d'honneur.



Cette manifestation, destinée à mettre en valeur le patrimoine culturel et écologique de la commune, a été marquée par la présence de nombreuses personnalités françaises et marocaines, dont le maire de Betz, Marc Grandemange, l’ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, le Directeur général de l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Adil El Fakir, le directeur région de la Ryal Air Maroc, Abdelhamid Khalil, et le Ministre Conseiller près l'ambassade du Maroc à Paris, Saad Bendouro.