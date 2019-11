France: la polémiste Zineb El Rhazoui appelle à tirer à balles réelles sur les jeunes des banlieues

Surpris par la proposition comme les débatteurs autour de la table, Pascal Praud a tenu à recadrer le débat: "Attendez ! Je suis garant de ce qu'il se dit sur ce plateau. Je vous mets en garde sur ce que vous avez dit, Zineb. Il ne sera pas dit sur ce plateau ou sur l'antenne de CNews qu'il faut tirer à balles réelles sur les manifestants. Les choses sont extrêmement claires".



Et c'est autour des autres invités du débat de prendre leurs distances; "Dans une démocratie normale, on ne tire pas à balles réelles sur sa foule, je suis désolé. Dans n'importe quelle démocratie, on ne fait pas ça", a lancé Gérard Leclerc. "C'est un appel au meurtre !", s'est étranglé Olivier Dartigolles, ancien porte-parole du Parti communiste français. "C'est Fox News ! C'est niet ! Ca ne marche pas comme ça en France", a renchéri l'avocate Sophie Obadia.