France : la croissance de l'économie reste solide en 2018 (ministre de l'économie)

Le ministre français de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a affirmé mercredi qu'il restait confiant quant à la solidité de la croissance française en 2018, en évoquant une prévision de 1,8 %.



"La croissance française reste solide, je suis confiant là-dessus. Nous n'allons pas "ajuster la croissance tous les trois mois en fonction des événements", a déclaré le ministre sur Franceinfo en réaction aux chiffres publiés la veille par l'Institut national de statistiques et ds études éconmiques (Insee).



L'Insee a annoncé mardi tabler sur une croissance de 1,7 % cette année en France, loin de celle de 2,3 % enregistrée l'an passé.



Dans son projet de loi de finances, voté en décembre, le gouvernement avait prévu 1,7 % de croissance pour 2018. Mais ce chiffre avait été relevé à 2 % dans le cadre du programme de stabilité envoyé fin avril à la commission européenne.



Jeudi dernier, la Banque de France avait également revu à la baisse sa prévision de croissance économique pour 2018, de 1,9 % à 1,8 %, afin de tenir compte du "ralentissement temporaire" de l'activité en début d'année et de la baisse de la consommation.



Cette révision n'est cependant pas d'ampleur puisque la croissance économique française reste "robuste" et devrait s'établir "sur un rythme de 0,4 % par trimestre" à partir de mi-2018, avait précisé l'institution monétaire, qui a maintenu par ailleurs inchangées ses hypothèses pour 2019 et 2020, à 1,7 % puis 1,6 %.



"Après deux périodes atypiques, la très forte accélération de l'activité à la fin de l'année 2017 et le contre-coup en début d'année 2018, nous confirmons notre analyse que l'économie française croît à une vitesse de croisière de l'ordre de 0,4 % par trimestre", avait expliqué le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.



"Le ralentissement du début 2018 n'apparaît donc pas comme un retournement de cycle", avait-il observé.