France: la Grande école du numérique de Sevran, 1er prix de la fondation PWC 2019

L’Ecole du Numérique de Sevran, labelisée Grande Ecole du Numérique (GEN) avec la 3W ACADEMY, a été doublement récompensée avec son fondateur Ali Jiar. L'Ecole a reçu le 1er Prix et le Prix "Coup de cœur du Jury "VPNP" (Votre Projet Notre Projet), lors d'une cérémonie organisée comme chaque année par la fondation PWC.



L’Ecole de Sevran a bénéficié du 1er prix de la fondation avec avec une subvention Exceptionnelle de 30 000€.



Ali Jiar a également reçu cette année les félicitations du jury de la Lead Academy, un cycle d'innovation porté par l'école Polytechnique, Google et PWC pour le portage de ce projet inédit à fort impact social et sociétal pour les quartiers.



Cette subvention permettra aux jeunes en situation d’échec issus des quartiers prioritaires de bénéficier d’une formation au numérique certifiante sur le métier de Développeur Web en 2019 et 2020 qui sera délivrée par la 3W ACADEMY, école de développeur web et mobile, lauréate de la troisième vague de labellisation de la Grande Ecole du Numérique (GEN).



Ce projet inédit est piloté depuis trois ans par Ali Jiar, maire adjoint au développement économique et numérique de la ville de Sevran. Créer une école numérique à destination des publics en décrochage scolaire des quartiers prioritaires de Sevran dont il est issu était pour lui une priorité.



« Cette école est une chance pour nos jeunes et un véritable tremplin vers l’avenir ! Ils seront formés en accéléré au métier de développeur web avec à la clé un diplôme de niveau III reconnu par l’état. C’est une formidable opportunité pour les attirer vers les métiers du numérique aujourd’hui en forte tension, d'en faire des acteurs économiques actifs et des talents de notre société", a déclaré Ali Jirar.