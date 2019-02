France: l'inflation remonte légèrement en février, à 1,3% (Insee, provisoire)

La hausse des prix à la consommation a légèrement remonté en février, accélérant à 1,3% sur un an après 1,2% le mois précédent, et inversant la tendance après trois mois consécutifs de net ralentissement, selon une estimation provisoire publiée jeudi par l'Insee.



En glissement mensuel, les prix à la consommation sont restés "stables" après un repli de 0,4% en janvier, a également estimé l'Institut national des statistiques. Pour lui, la légère remontée de l'inflation sur un an traduit "une accélération des prix alimentaires et de l'énergie".