France: l'inflation ralentit en octobre à 0,7% sur un an

La hausse des prix à la consommation a ralenti en octobre à 0,7% sur un an, après 0,9% en septembre, freinée notamment par la baisse des prix de l'énergie, selon une estimation provisoire publiée jeudi par l'Insee.



Le repli des prix de l'énergie ainsi qu'un ralentissement de ceux de l'alimentation ont pesé sur l'inflation au cours du mois d'octobre, a souligné l'Insee dans un communiqué.



En revanche, les prix des produits manufacturés ont moins baissé qu'en septembre et l'inflation dans les services est restée stable.



Sur un mois, les prix à la consommation ont reculé de 0,1% en octobre, après une baisse de 0,3% en septembre, a précisé l'institut statistique.



La hausse des prix des produits pétroliers a été compensée sur un mois par une baisse accentuée du prix du gaz.



L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert pour les comparaisons avec les autres pays de l'Union européenne, ralentit également à +0,9% sur un an, après +1,1% en septembre.



Sur un mois, il baisse de 0,1% après -0,4% le mois précédent.